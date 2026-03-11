В Солнечногорске открыли детсад в Радумле после капремонта

Детский сад №44 в поселке Радумля городского округа Солнечногорск возобновил работу после капитального ремонта и уже принял 60 воспитанников. В здании обновили инженерные системы, помещения и оборудование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе капитального ремонта в детском саду заменили кровлю, утеплили фасад и полностью обновили инженерные коммуникации, включая системы теплоснабжения и сантехнику. В помещениях смонтировали новое освещение и наладили вентиляцию. Для детей установили спортивное оборудование и обустроили игровые площадки.

В учреждении заменили мебель, оснастили пищеблок и прачечную современным оборудованием. Во всех группах и музыкальном зале сделали теплые полы. Кроме того, специалисты реконструировали бассейн: установили новую чашу, обновили инженерные системы и оборудование для очистки воды. В ближайшее время бассейн откроют для детей от двух лет, проживающих в поселке.

«Вместе с проектом партии «Единая Россия» «Новая школа» мы стремимся, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в обновленных социальных учреждениях как дома: играл, учился, развивался и радовался каждому дню. Огромное спасибо строителям, инженерам, поставщикам оборудования, воспитателям и жителям. Благодаря совместным усилиям удалось создать современное и безопасное пространство», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Детский сад рассчитан на 150 мест. В нем работают восемь групп: две для детей от 1,6 до 3 лет и шесть — для воспитанников от 3 до 7 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.