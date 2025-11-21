сегодня в 16:29

В Солнечногорске объявлен конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в городском округе Солнечногорск Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2028 году», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Поварово-Белавино» в городском округе Солнечногорск Московской области». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать участок дороги протяженностью более четырех километров (4 100 м).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.