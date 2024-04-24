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В Солнечногорске начали благоустраивать территорию школы на 1 375 мест

В деревне Голубое в школе на 1 375 мест рабочие приступили к благоустройству территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

На площадке задействованы более 300 рабочих и 17 единиц техники. В здании продолжается монтаж внутренних перегородок, устройство инженерных сетей, отделочные работы — стяжка пола, остекление витражей, фасадные и кровельные работы. Рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории — устройству спортивного ядра, детских игровых площадок, проездов и тротуаров.

Четырехэтажное здание предусматривает размещение учебных классов, игровой группы продленного дня, трех спортивных залов, актового зала и двух читальных залов, ИТ-зоны, а также столовой на 696 мест.

Площадь здания составляет 28,3 тыс. кв. метров.

На прилегающей территории планируется обустроить стадион с легкоатлетическим сектором, а также детские игровые и спортивные площадки.

Объект возводится с использованием технологии индустриального модульного строительства.

Подрядчиком выступает ООО «КРОСТ-Д».

Школа откроется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.