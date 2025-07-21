В Солнечногорске капремонт Поваровской школы достиг более 70%

В городском округе Солнечногорск продолжается капитальный ремонт Поваровской школы. Работы проводят в рамках государственной программы и нацпроекта «Молодежь и дети». На сегодняшний день общая готовность образовательного объекта составляет более 70%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте задействовано около 50 человек, выполняющих работы как внутри здания, так и снаружи. Сейчас на третьем этаже специалисты укладывают плитку и панели. Наружные фасадные работы находятся на завершающей стадии: крепят подсистему и облицовывают плиткой.

«Проведение капитального ремонта — это наша приоритетная задача. Мы понимаем всю ответственность перед родителями и учениками, поэтому особое внимание уделяем качеству работ, чтобы создать комфортные условия. Уверен, что обновленные помещения станут залогом успешного начала нового учебного года», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Общая площадь здания составляет 1 728 квадратных метров. В рамках капремонта предусмотрены кровельные и фасадные работы, устройство входной группы, замена систем отопления, вентиляции и канализации, а также внутренние отделочные работы. Кроме того, благоустройство прилегающей территории и закупка новой мебели и оборудования. Полное завершение работ запланировано к началу нового учебного года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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