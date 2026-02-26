В Солнечногорске капремонт фасада дома завершили на 70%

Работы ведут в рамках программы фонда капитального ремонта Московской области. Подрядная организация выполняет комплексное утепление здания.

Стены обшивают минеральной ватой, цокольную часть утепляют вспененным пенополистиролом, после чего монтируют вентилируемый фасад из керамогранита российского производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.