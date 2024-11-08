В Солнечногорске капитально отремонтируют главное здание Поваровской школы

Главное здание Поваровской школы в городском округе Солнечногорск капитально отремонтируют. Всех учеников на время работ разместили в новом просторном корпусе. Условия пребывания и обучения детей осмотрел глава округа Константин Михальков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трехэтажный корпус построили и открыли к началу учебного года в рамках президентского проекта «Образование». Его площадь — более 11,7 тыс. кв. метров — превосходит размеры основного здания почти в пять раз, и обучение детей удалось организовать в одну смену.

«Все поместились в одну смену, это очень важно. Помещения очень просторные, школа теплая, оборудование современное, что дает возможность нашим детям участвовать во многих конкурсах, проектах и олимпиадах. Кроме того, благодаря появлению дополнительных площадей мы вошли во многие проекты: «Школа полного дня», «Самбо в школу». У нас работают группы продленного дня, чего давно не было», — рассказала директор МБОУ «Поваровская средняя общеобразовательная школа» Людмила Федорченко.

Корпус оснащен учебными классами, мастерскими, лабораториями, актовым и спортивным залом, библиотекой с читальным залом, столовой на 250 мест с собственным пищеблоком и медицинскими кабинетами.

Вскоре начнется капитальный ремонт главного здания школы, построенного в 1957 году. Для этого уже определен подрядчик. Он проведет кровельные и внутренние работы, отремонтирует фасад, обустроит входную группу, заменит системы отопления, вентиляции и канализации.

«Уже в декабре планируется начать капитальный ремонт основной части школы. Буду держать эти работы на личном контроле. Все для того, чтобы в следующем году учебное заведение начало работу в полном объеме и приняло еще больше новых учеников», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, помещения приведут к современным образовательным стандартам, оснастят их новейшими оборудованием и мебелью.

Завершение капитального ремонта и благоустройства намечено до сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.