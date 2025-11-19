В Солнечногорске достраивают производственно-складской комплекс для IT-компаний

На территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск возводится производственно-складской комплекс для малого и среднего бизнеса. За ходом строительства следили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Строительство объекта начали в мае 2024 года, а завершат в ноябре текущего года. Проект предусматривает создание 7 универсальных индустриальных зданий общей площадью около 45 тыс. кв. м. Основные функциональные зоны включают производственные площади, предназначенные для сборки системных блоков персональных компьютеров, изготовления пневматической автоматики, а также организацию склада для хранения товаров.

Каждый объект представляет собой одноэтажное здание с двухэтажными пристроенными или встроенными административными и бытовыми помещениями, оснащенное техническими пристройками. Согласно проекту, в комплексе предусмотрено размещение малых и средних предприятий, занимающихся различными видами производственной деятельности.

Создание производственно-складского комплекса позволит увеличить количество рабочих мест в регионе, поддержать развитие малого и среднего предпринимательства, способствовать привлечению инвестиций и росту экономики.

Индустриальный парк «Есипово» — это первый государственный индустриальный парк, который находится в городском округе Солнечногорск, в 33 км по Ленинградскому шоссе, на севере от Москвы. Площадь парка занимает 284 га земли промышленного назначения с инженерными коммуникациями, автомобильными дорогами и дорожными развязками.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.