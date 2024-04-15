В Солнечногорске для строительства детского сада предоставлена земля

В Солнечногорске для строительства детского сада предоставлена земля, передает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Еще один современный детский сад появится на улице Советская в поселке Поварово по областной государственной программе. Общая площадь трехэтажного здания составит порядка 4 тыс. кв. метров, где будут размещены 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В дошкольном учреждении предусмотрены групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий, медблок, пищеблок, прачечная, административные и служебные помещения. На прилегающей территории выполнят также комплексное благоустройство, установят игровые и физкультурные площадки, уличное освещение, проведут озеленение.

Ввести детский сад в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.