В школе Высоковска начался капремонт

В МОУ СОШ «Содружество» по адресу: г. о. Клин, г. Высоковск, ул. Первомайская, д. 2А, начался капремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядчик вышел на площадку, завез оборудование и инструмент. Сейчас ведутся демонтажные работы на кровле, корпусе фасада и внутри помещения. На площадке работает порядка 20 человек.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования.

В школе обновят фасад и кровлю здания, проведут замену всех инженерных систем, сантехнического оборудования, сделают внутреннюю отделку помещений, закупят современную мебель и оборудование для классов, спортивного зала, пищеблока. Общая площадь объекта — 4 324,1 кв. метров. Год постройки школы — 1965 г.

Закончить работы на объекте планируется в августе 2025 года. Этот год станет для школы юбилейным, ей исполнится 60 лет. Красивую дату школа встретит в новом облике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.