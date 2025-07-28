В школе «Созвездие Вента» в Можайске стартовали демонтажные работы

В настоящее время на объекте в деревне Мокрое Можайского округа ведутся демонтажные работы. Здесь начался капитальный ремонт корпуса средней школы «Созвездие Вента». Специалисты снимают полы, потолки и перегородки. Параллельно проводят обследование и фиксацию состояния устаревших инженерных сетей. Это необходимо для разработки итогового проекта ремонта и технического заключения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт предусматривает комплексное обновление, включая замену всех инженерных коммуникаций, ремонт фасада, кровли, входной группы, полную внутреннюю отделку помещений, замену окон, дверей, радиаторов отопления и сантехнического оборудования, поставку новой мебели и благоустройство территории. Цель — подготовить обновленное здание к началу 2026/2027 учебного года.

В школе обучаются порядка 100 учеников из деревни Мокрое и близлежащих населенных пунктов. Само здание было построено в 1969 году. За это время капитальный ремонт еще не проводился. Только в 2000-х годах выполнялись работы по замене кровли.

Капитальный ремонт планируют завершить к сентябрю 2026 года. По словам директора Татьяны Мороз, педагоги и учащиеся с нетерпением ждут открытия обновленной школы. Для обеспечения непрерывности обучения до завершения ремонта учащиеся 1-4 классов будут размещены в здании детского сада напротив школы, а ученики 5-9 классов продолжат занятия в школе села Семеновское. Для учеников будет предоставлен школьный автобус.

Все работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.

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