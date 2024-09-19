В школе подмосковного поселка Восход стартовал капремонт

сегодня в 14:32

В школе городского округа Восход приступили к капитальному ремонту. Подрядная организация начала демонтажные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

«Рабочие проводят демонтаж внутренних конструкций, входной группы», — уточняется в сообщении.

Контрактом предусмотрен комплексный ремонт здания школы, включающий обновление кровли, фасадов, крылец, замену окон и дверей, а также всех внутренних инженерных сетей, проведение отделочных работ, а также благоустройство прилегающей территории.

Школу ждет поставка новой мебели и оборудования.

Общая площадь здания школы в поселке Восход составляет 3 559,6 кв. метров. Год постройки — 1965.

Завершить работы и открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.