В школе подмосковного поселка Восход стартовал капремонт
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В школе городского округа Восход приступили к капитальному ремонту. Подрядная организация начала демонтажные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.
«Рабочие проводят демонтаж внутренних конструкций, входной группы», — уточняется в сообщении.
Контрактом предусмотрен комплексный ремонт здания школы, включающий обновление кровли, фасадов, крылец, замену окон и дверей, а также всех внутренних инженерных сетей, проведение отделочных работ, а также благоустройство прилегающей территории.
Школу ждет поставка новой мебели и оборудования.
Общая площадь здания школы в поселке Восход составляет 3 559,6 кв. метров. Год постройки — 1965.
Завершить работы и открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.