В школе подмосковного поселка Снегири стартовал капремонт

В Снегиревской школе в рамках госпрограммы начался капитальный ремонт. На объекте сейчас трудятся 30 человек, которые выполняют демонтажные работы на 2-м и 3-м этажах, сообщает пресс-служба администрации округа Истра.

Общеобразовательная школа в поселке Снегири была построена в 1962 году, с момента ввода здания в эксплуатацию разу капитально не ремонтировалась.

В ходе капитального ремонта в здании полностью заменят все инженерные системы и сантехнику, отремонтируют учебные классы и рекреационные зоны, отремонтируют пищеблок в соответствии с современными требованиями, выполнят утепление фасада и крыши, также проведут благоустройство территории.

В Снегиревской школе обучаются 580 ребят, на период проведения ремонтных работ учащихся возят на занятия в Дедовскую школу № 1.

В соответствии с планом ремонтные работы должны быть завершены к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.