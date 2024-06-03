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В школе округа Пушкинский приступили к кровельным работам

В рамках президентской программы по капремонту школ, в поселке Правдинский городского округа Пушкинский, продолжается капитальный ремонт здания школы № 2. Строители приступили к кровельным работам. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Школа давно требовала обновления, так как построена была в 1963 году. Учреждение входит в состав образовательного комплекса № 2, который объединил шесть детских садов и три школы городского округа.

«На объекте задействованы более 60 рабочих. Строители ведут кровельные и фасадные работы. В здании школы также проводят внутреннюю отделку помещений», — добавили в министерстве.

Все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель.

Площадь здания около 3 тыс. квадратных метров.

К началу нового учебного года здание порадует учеников и преподавателей обновленным внешним видом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.