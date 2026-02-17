В школе №16 Орехово-Зуева после капремонта откроют коворкинг-зону

В школе №16 Орехово-Зуева продолжается капитальный ремонт, после завершения которого появится большая коворкинг-зона с библиотекой, центром детских инициатив и медиацентром, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №16 Орехово-Зуева ведется капитальный ремонт основного здания. Демонтажные работы завершены, подрядчик приступил к общестроительным работам. В ходе ремонта планируется заменить кровлю, перегородки, инженерные сети, электрику и другие ключевые коммуникации. Учебное заведение будет оснащено современным оборудованием.

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий сообщил, что в школе появится большая коворкинг-зона, включающая библиотеку, центр детских инициатив и медиацентр. Также обновят мастерские для уроков технологии, которые станут современными и функциональными.

Школа №16 входит в топ-100 лучших школ Подмосковья и реализует систему предпрофильной подготовки. Здесь работают инженерный, медицинский, IT-класс и единственный в городе медиакласс. Ученики углубленно изучают отдельные предметы и проходят практико-ориентированные курсы, что помогает им познакомиться с будущей профессией. Образовательный процесс строится по формуле «школа + вузы + партнеры-работодатели».

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.