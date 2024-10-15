В школе № 5 Лобни начались штукатурные работы

Продолжается капитальный ремонт СОШ № 5 городского округа Лобня. Строители начали штукатурные работы. Сейчас они ведутся на третьем этаже, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, на этой неделе специалисты закончат стяжку пола и установку перекрытий над актовым залом и проведут монтаж балок над спортзалом. На сегодняшний день на объекте задействованы более 70 рабочих и 2 единицы техники.

Капитальный ремонт школы № 5 начался в конце июня. Здание школы построено в 1960 году и имеет общую площадь 3 832,2 кв. метров.

В рамках ремонта планируется замена кровли, оконных и дверных блоков, инженерных сетей и оборудования, а также утепление и обновление фасада здания. Будет проведена внутренняя отделка помещений, кладка внутренних перегородок, монтаж системы отопления, установлено новое сантехническое оборудование. Будет закуплена современная мебель, оборудование для классов, спортивного зала и пищеблока.

Завершить работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.