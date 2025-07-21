В школе № 3 Лобни стартовал масштабный ремонт

В общеобразовательной школе № 3 города Лобня начался капитальный ремонт. Глава городского округа Анна Кротова встретилась с представителями подрядной организации, чтобы обсудить план работ и ход подготовительных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках капитального ремонта здания будут полностью заменены инженерные коммуникации, увеличена мощность и повышена надежность сетей отопления, водоснабжения, электроснабжения.

Кроме того, в школе планируется установка нового вентиляционного оборудования и системы кондиционирования воздуха. Также в здании заменят окна и двери, оборудуют новые лестницы, установят современные стеклоблоки. Будут закуплены мебель и дополнительное учебное оборудование.

«Одним из уникальных конструктивных элементов школы является пристроенная теплица — приведем в порядок и эту зону. Художественная роспись, посвященная Герою Советского Союза Василию Борисову, также будет сохранена и отреставрирована», — отметила Анна Владимировна в своем телеграм-канале.

Глава города также подчеркнула, что ход реализации данного проекта находится под ее личным контролем.

Ранее начался масштабный косметический ремонт лобненской СКОШ. Это историческое здание планируется далее использовать под досуговую деятельность. На первом этаже откроются Музей и Школа мозаики священника Димитрия Котова. На втором — разместится отделение Дома культуры «Красная Поляна», где будет созданы условия для проведения интеллектуальных игр и кружковых занятий, а также оборудованы студии ИЗО, хореографии и вокала.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.

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