В школе № 2 Шатуры начался капитальный ремонт

сегодня в 12:34

В округе Шатура специалисты приступили к капремонту школы № 2. Предстоит усилить несущие конструкции, утеплить здание, заменить электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации, смонтировать системы безопасности, провести отделочные работы, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядчик подписал документы о приемке объекта в работу», — сообщил глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

Это значит, что теперь в школе № 2 города Шатура начнется капитальный ремонт.

Финальным этапом станет установка нового оборудования в пищеблоке, актовом зале, учебных классах, замена спортинвентаря. Школа преобразится и станет во всех отношениях современной.

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий совместно со строителями рассказали родителям учеников о планах и этапах капитального ремонта.

«Будем следовать принципу открытой стройки, предложенному губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Это значит, что при переходе к каждому новому значимому этапу работ будем показывать ход строительства тем, для кого все и делаем: педагогам и родителям школьников», — прокомментировал Прилуцкий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.