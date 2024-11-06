В школе № 14 Коломны начался капремонт

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В Коломне на ул. К. Шилова, д. 5, проходит капитальный ремонт здания школы № 14. Сдать объект планируется к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены по государственной программе за счет средств бюджета.

«Подрядчик уже вышел на объект, выполняет демонтажные работы, выносит мебель», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания — более 3 тысяч квадратных метров. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведена внутренняя отделка помещений, кровельные работы, модернизирован пищеблок, проведено устройство входной группы, благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Завершить все работы строители планируют в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.