В школе № 1 Каширы продолжаются работы по капитальному ремонту
Фото - © Администрация г.о. Кашира
Глава Каширы Роман Пичугин лично контролирует выполнение капитального ремонта в школе № 1, проверяя соответствие работ графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Этот объект особенный для жителей городского округа Кашира: в 2021 году школе было присвоено имя выдающегося выпускника — генерал-лейтенанта авиации Александра Ивановича Выборнова, по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами, которые выполняются в поставленный в срок. На площадке задействованы 20 работников. Общая площадь здания, которое ждет преображение, составляет 3966,5 кв. м. Помимо демонтажа старых конструкций, планируется замена оконных блоков, возведение внутренних перегородок и монтаж систем вентиляции. Будут полностью обновлены инженерные коммуникации. После завершения ремонта школа получит современный вид и станет комфортным и безопасным местом для учебы, спорта и творчества детей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность своевременного завершения капитального ремонта в школах. Эта работа требует контроля на всех уровнях, заявил он.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.