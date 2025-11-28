В школе № 1 Каширы продолжаются работы по капитальному ремонту

Этот объект особенный для жителей городского округа Кашира: в 2021 году школе было присвоено имя выдающегося выпускника — генерал-лейтенанта авиации Александра Ивановича Выборнова, по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами, которые выполняются в поставленный в срок. На площадке задействованы 20 работников. Общая площадь здания, которое ждет преображение, составляет 3966,5 кв. м. Помимо демонтажа старых конструкций, планируется замена оконных блоков, возведение внутренних перегородок и монтаж систем вентиляции. Будут полностью обновлены инженерные коммуникации. После завершения ремонта школа получит современный вид и станет комфортным и безопасным местом для учебы, спорта и творчества детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность своевременного завершения капитального ремонта в школах. Эта работа требует контроля на всех уровнях, заявил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.