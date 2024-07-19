сегодня в 18:56

В школе на 550 мест в подмосковном поселке Горки‑2 началась сборка мебели

На финишной прямой строительство школы, рассчитанной на 550 мест, в поселке Горки-2 Одинцовского округа. Рабочие приступили к сборке и расстановке мебели, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Образование».

«На площадке более 100 рабочих ведут монтаж подвесных потолков, установку дверных блоков, пусконаладочные работы. Проводится сборка и расстановка мебели», — уточняется в сообщении.

В новой школе общей площадью более 12,3 тыс. кв. метров предусмотрены учебные кабинеты, помещения для занятий спортом и творчеством, а также питания и медицинского сопровождения учащихся.

На прилегающей территории разместятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Открытие новой школы в День знаний поможет снизить нагрузку на существующие учебные заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.