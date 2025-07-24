В школах Богородского округа завершается капремонт

Депутат Богородского округа Владимир Козынченко проконтролировал ход капитального ремонта в центре образования № 23 (п. Обухово), где в настоящее время завершаются работы. На объекте сейчас трудятся 45 человек. Идет укладка плитки, монтаж вентиляции и слаботочных систем, электрики, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание 1937 года постройки не обновляли с 2006-го. После ремонта в школе появятся актовый и спортзал, которых раньше там не было.

В настоящий момент строители завершают ремонт кровли и фасада. Также ведутся отделочные работы, монтаж инфраструктурных коммуникаций.

Особое внимание уделено благоустройству территории вокруг учебного заведения, с акцентом на безопасность и удобство.

Работы продолжаются в соответствии с запланированным графиком, так что новый учебный год учащиеся и преподаватели начнут в полностью обновленной школе.

В свою очередь, депутат округа Анатолий Лебедев проверил ход капитального ремонта здания в поселке Зеленый. В центре образования № 29 работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

На площадке — 19 рабочих. Подрядчик выполнил 85% от общего объема демонтажа внутренних конструкций. Одновременно с этим ведется кладка внутренних стен и их штукатурка.

Общая площадь здания — 4 608,5,6 квадратных метров. В рамках капремонта предполагается обновление фасада и всех внутренних помещений школы. Будут заменены инженерные сети и оборудование, полы и потолки, проведен ремонт кровли и входной группы, благоустройство прилегающей территории. В школу закупят новую мебель.

На данный момент строительная готовность составляет 65%. В ближайшие дни начнется установка пищеблока, и будет доставлена мебель. На территории школы создается современное спортивное ядро с беговыми дорожками и площадками для баскетбола и волейбола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.

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