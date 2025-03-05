В Шатуре завершили снос аварийного жилого дома

В муниципальном округе Шатура, в деревне Долгуша, выполнен снос аварийного жилого дома № 30. Демонтаж был проведен в рамках проведения работ по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1920 года постройки — одноэтажный, деревянный, общей площадью более 200 квадратных метров. В связи с высокой степенью износа строительных конструкций и небезопасностью для дальнейшего проживания, дом был признан аварийным. В рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 6 квартир, после чего в январе текущего года был произведен демонтаж аварийного объекта», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент участок освобожден от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории муниципального округа Шатура было выявлено 86 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 49 объектов, что составляет 57% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.