В Шатуре выявлен и демонтирован еще один нестационарный торговый объект

Недвижимость
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На территории муниципального округа Шатура ежедневно проводится работа по выявлению несанкционированных нестационарных торговых объектов. Мониторинг проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, который ранее обратил внимание на эту проблему и поставил соответствующую задачу главам муниципалитетов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В результате проведенной работы, еще одним нестационарным торговым объектом в округе стало меньше. В Рошале палатка «Рошальский хлеб» была признана не соответствующей требованиям пожарной безопасности, а также санитарным нормам и правилам.

Нестационарный торговый объект был демонтирован.

Всего в 2025 году снесут более 20 таких объектов. С 2023 года уже демонтировано более 30 точек. В сельских поселениях, где нет стационарной торговой сети, торговля в нестационарных торговых объектах продолжится, но сами объекты будут приведены к единому архитектурному облику.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.