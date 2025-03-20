В Шатуре выявлен и демонтирован еще один нестационарный торговый объект

На территории муниципального округа Шатура ежедневно проводится работа по выявлению несанкционированных нестационарных торговых объектов. Мониторинг проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, который ранее обратил внимание на эту проблему и поставил соответствующую задачу главам муниципалитетов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В результате проведенной работы, еще одним нестационарным торговым объектом в округе стало меньше. В Рошале палатка «Рошальский хлеб» была признана не соответствующей требованиям пожарной безопасности, а также санитарным нормам и правилам.

Нестационарный торговый объект был демонтирован.

Всего в 2025 году снесут более 20 таких объектов. С 2023 года уже демонтировано более 30 точек. В сельских поселениях, где нет стационарной торговой сети, торговля в нестационарных торговых объектах продолжится, но сами объекты будут приведены к единому архитектурному облику.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.