В Шатуре строят два дома для переселения более 600 жителей аварийного жилья

В Шатуре продолжается строительство двух многоквартирных домов для переселения более 600 жителей аварийного фонда. Работы идут по графику, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Шатуре возводят два многоквартирных дома, куда переедут свыше 600 человек из аварийного жилья. Проект позволит расселить аварийный жилфонд и сократить очередь на переселение.

Главгосстройнадзор Московской области провел инспекцию стройплощадки и подтвердил, что работы выполняются в соответствии с графиком и проектной документацией. В первом корпусе на 114 квартир ведется монтаж фасадной системы, готовность здания составляет 42%. Во втором корпусе, рассчитанном на 159 квартир, строители монтируют железобетонное перекрытие седьмого этажа, уровень готовности — 28%.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года. С 2024 по 2026 годы в Шатурском округе уже построены и введены в эксплуатацию четыре дома для переселения жителей из аварийного фонда. Новые объекты продолжают реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на обновление жилищного фонда и создание безопасных условий проживания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.