В Шатуре сносят незаконные киоски и ларьки с сомнительной продукцией

В муниципальном округе Шатура сносят незаконные киоски и ларьки, которые реализуют сомнительную продукцию и портят внешний вид улиц. Ликвидировать нестационарные торговые объекты, не соответствующие требованиям пожарной и санитарной безопасности, придется местным предпринимателям. Там, где правила соблюдаются, но внешний вид объекта хромает, стоит задуматься о приведении его в соответствие с архитектурными требованиями, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За наведение порядка в сфере торговли высказался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Реформа должна пройти в течение 2025–2027 годов. Ее реализация позволит внедрить новые формы розничной торговли и общепита.

На территории муниципального округа Шатура ведется активная работа по ликвидации павильонов и киосков, которые нарушают законы, реализуют сомнительную продукцию и услуги, а также портят внешний вид города и населенных пунктов.

«За 20 марта собственники двух палаток самостоятельно демонтировали и вывезли конструкции с участков. Киоск „Свежее мясо“ занимал место в г. Рошаль, ул. Советская, дом № 30, еще одна палатка располагалась в с. Шарапово, ул. Садовая, напротив дома № 50. Всего за первый квартал было снесено шесть павильонов в округе», — сообщила начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова.

В планах администрации округа в 2025 году снести более 20 объектов некапитального строительства, которые не имеют разрешительной документации на их размещение или не соответствуют требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.