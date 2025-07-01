В Шатуре снесли аварийный жилой дом

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, в муниципальном округе Шатура, в поселке Туголесский Бор, на улице Октябрьская был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 5. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный жилой дом общей площадью порядка 590 квадратных метров был построен в 1947 году. Деревянное строение располагалось в окружении жилой застройки. Дом был признан аварийным в связи с технической непригодностью к дальнейшей эксплуатации. После чего, в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 16 квартир. Затем здание пустовало и с течением времени стало разрушаться. В результате аварийный объект был включен в перечень для ликвидации и демонтирован в прошлом месяце.

В настоящее время земельный участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденной территории администрацией пока не определен.

Всего на территории муниципального округа Шатура было выявлено 93 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 54 объекта, что составляет 58%от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.