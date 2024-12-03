В Шатуре снесли аварийное здание жилого дома

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, в городском округе Шатура, в поселке Лесозавода, на улице Набережная был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом № 12, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров был построен в 50-х годах прошлого века. Деревянное здание располагалось рядом с жилой застройкой. В 2024 году дом был признан аварийным в связи с непригодностью для дальнейшей эксплуатации. В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 4 квартир. Затем строение было включено в перечень для ликвидации и демонтировано осенью этого года», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящее время территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован. Порядок использования освобожденного участка администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Шатура было выявлено 90 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 42 объекта, что составляет порядка 47% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.