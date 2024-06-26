В Шатуре реализован на торгах участок с самой низкой арендной платой за год

С 17 июня по 21 июня 2024 года в Московской области состоялось 76 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Самый бюджетный земельный участок в аренду индивидуального жилищного строительства 18 соток был реализован в г. о. Шатура. В аукционе приняли участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы составил 24 624,23 рублей в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике.

О том, как приобрести участок для строительства дома через торги, как выкупить арендованный участок у государства, что такое земельно-имущественные торги подробно рассказывают в тг-канале по ссылке.

Для участия в торгах нужно найти доступные лоты на портале ЕАСУЗ. Для этого достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.