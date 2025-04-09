В Шатуре проверят соблюдение прав многодетных семей

В Сети распространилась информация, что многодетные семьи в Шатуре Московской области получили земельные участки на территориях, где нет оборудованной подъездной дороги. По данному факту по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина пройдет проверка, сообщает Информационный центр СК РФ .

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — говорится в сообщении следственного комитета.

В распространившемся в Сети сообщении говорится, что из-за отсутствия подъездной дороги многодетные семьи до сих пор с момента получения участков не могут воспользоваться правами по строительству индивидуальных домов.

Яковлеву предстоит доложить Бастрыкину о том, как идет проверка и к каким выводам придут специалисты по ее окончанию. За ходом процессуальной проверки следит центральный аппарат СКР.