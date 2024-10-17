В Шатуре продолжается строительство фельдшерского здравпункта

В поселке Пустоши городского округа Шатура продолжается строительство фельдшерского здравпункта. На данный момент подрядчик выполняет устройство и заливку фундаментной плиты будущего здравпункта, сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Строители провели геодезические работы, завезли материалы для благоустройства, смонтировали ограждение вокруг стройки объект. В настоящее время они выполняют устройство и заливку фундаментной плиты. Все модули уже смонтированы в проектное положение в полном объеме.

Здание будет построено по технологии модульного строительства. Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

ФЗП площадью 200 кв. метров рассчитан на 36 посещений в смену. Здесь разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная, прививочный кабинет для взрослых и детей, 2-х местная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. ФЗП будет оснащен современным оборудованием.

Строительство нового ФЗП позволит повысить доступность оказания первичной медицинской помощи населению, особенно это важно для маломобильных граждан.

Открытие здравпункта планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.