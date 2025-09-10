В Шатуре продолжается капремонт многоквартирных домов

В Шатуре ведется ремонт кровель сразу на нескольких объектах. Ремонтные работы проводятся в рамках краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

В доме № 32/1 на Советской уже на 50% выполнена стяжка кровли. Следующим этапом будут утепление и гидроизоляция кровли.

В многоквартирном доме на улице 3-го Интернационала тоже кипит работа. Подрядная организация приступила к ремонту крыши дома № 8. «Приступили в конце августа. На данный момент произведено порядка 15% демонтажа. Работы ведутся согласно графику, без задержек. Соблюдаются все требования безопасности и охранные мероприятия. Впереди продолжение демонтажа с восстановлением поврежденных вентканалов, сборка самой конструкции, стропильной системы. Далее закрываем укрывочным материалом и обрешеткой, утеплением. Все работы проводим поэтапно», — рассказал бригадир-кровельщик подрядной организации Федор Кохановский.

Окончание работ на этом объекте запланировано на конец октября

В доме № 29/10 по этой же улице также приступили к кровельному ремонту. Здесь начат демонтаж старого покрытия и подготовка к основным работам.

Отследить ход ремонта своего дома жители могут в онлайн-режиме. Найти свой дом и открыть видеонаблюдение в режиме онлайн можно на сайте фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.