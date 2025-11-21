В Шатуре приступили к строительству нового воспитательно-образовательного комплекса

Глава Шатуры Николай Прилуцкий сообщил о старте строительства нового воспитательно-образовательного комплекса в городе Рошале, рассчитанного на 550 школьников и 200 детей дошкольного возраста. Новый комплекс будет иметь биохимический профиль, ведь Рошаль — город химиков. Здесь работают уникальные для всей страны предприятия. В их числе завод «Молирен», РИФ «Аметист», завод пластификаторов. Их стратегическим партнером в решении кадровых вопросов уже является наш техникум, сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительство нового образовательного учреждения позволит создать комфортные условия для обучения будущих специалистов и обеспечит высокий уровень подготовки кадров для наших предприятий. Это важный шаг в развитии инфраструктуры города и повышении качества жизни его жителей. Комплекс будет оснащен современным оборудованием и лабораториями, что позволит проводить практические занятия и исследования на высоком уровне.

Таким образом, открытие воспитательно-образовательного комплекса в Рошале станет значимым событием для муниципального округа Шатура, способствуя дальнейшему развитию химической промышленности и формированию высококвалифицированных кадров для экономики округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.