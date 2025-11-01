В Шатуре после капремонта открылась взрослая поликлиника

С 1 ноября врачи шатурской поликлиники возобновили прием пациентов в здании на улице Интернациональной. Новые условия успели оценить как сами специалисты, так и жители округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Для нас сегодня торжественный, долгожданный момент. Мы ждали, к сожалению, не один год. Сложный был объект. И мы вместе с правительством Московской области предприняли все усилия, чтобы завершить и реализовать проект по капитальному ремонту взрослой поликлиники», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий во время торжественного открытия поликлиники.

После ремонта обновилось не только здание, но и прилегающая территория. В поликлинике полностью обновились не только стены, но и мебель. Созданы зоны комфортного ожидания. Кабинеты оснащены оборудованием для оказания полного комплекса медицинских услуг.

«Была проведена большая работа, проект был непростой. Здесь выполнено усиление проемов, заменены все инженерные коммуникации, которые сейчас соответствуют всем стандартам и нормативам. Выполнены отделочные работы по брендбуку Минздрава МО», — отметила Инна Тимошкина, начальник управления Минстроя Московской области по ремонту объектов здравоохранения.

Марина Кознова, жительница поселка Северная Грива, отметила большие перемены: «Здание очень красивое, современное. Все поменяли. Пациенты довольны, как и я. Мебель комфортная, удобная. В хороших условиях быстро и выздоравливать будем».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.