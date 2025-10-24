В Шатуре объявлен конкурс на благоустройство пешеходных улиц

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по первому этапу благоустройства пешеходных улиц в районе проспекта Ильича в муниципальном округе Шатура, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству пешеходных улиц в районе проспекта Ильича в муниципальном округе Шатура Московской области (первый этап)». В основу архитектурного облика малых архитектурных форм (МАФ) и объектов ландшафтной архитектуры легла идея идентичности территории и образы, связанные с историей города Шатура. Планируется в рамках проведения закупки осуществить благоустройство территории площадью 6,92 га.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Шатура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.