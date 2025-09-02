В Шатуре капитально ремонтируют многоквартирные дома

сегодня в 18:42

В Шатуре капитально ремонтируются многоквартирные дома. На одних объектах ведутся работы по утеплению фасадов, на других производится замена внутренних инженерных систем. В доме № 11 на ул. Школьной идет капитальный ремонт кровли. Это важный этап в поддержании комфортных условий проживания в МКД, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы начались в августе, ведут их специалисты компании «Технические решения». В настоящий момент на объекте трудятся восемь человек.

Как отметила начальник отдела жилищной политики администрации округа Любовь Жукова, работы проводятся в рамках краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории м. о. Шатура Московской области, на 2023-2025 годы.

«Все сведения о кураторе от фонда капитального ремонта и подрядной организации доступны на информационном стенде», — подчеркнула Любовь Викторовна.

Рабочие проводят целый комплекс мероприятий, направленных на восстановление функциональных характеристик крыши. Все изношенные элементы — стропила, обрешетка, кровельное покрытие — будут заменены.

Начальник участка Владимир Кравченко рассказал: «Здесь полностью проводится замена скатной крыши. Все идет согласно проектной документации. В сроки мы все закончим, то есть к концу года. Может, даже и раньше».

Кроме того, обновленная крыша улучшит теплоизоляцию, значит, жить в доме будет комфортнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность реализации программы капремонта многоквартирных домов.

«Есть фонд капремонта. В Московской области 54 тыс. многоквартирных домов. И, естественно, часть из них требует капитального ремонта», – сказал губернатор.