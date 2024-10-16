В Шатуре достроят скейт-парк до конца октября

Площадка для катания на скейтборде, роликах, самокатах, велосипедах почти готова в шатурском городском парке им. Гагарина г. о. Шатура, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь скейт-парка составит 800 кв. метров. Бетонную конструкцию возведут до конца октября. На стройплощадке побывал глава округа Николай Прилуцкий.

«Радует, что подрядчик услышал наши требования и увеличил темп. Рабочих достаточно, все материалы в наличии — работа кипит», — отметил Николай Прилуцкий.

Глава округа поручил блоку благоустройства обновить забор парка со стороны скейт-площадки и держать на контроле обязательство строителей обеспечить освещение спортивного объекта.

Также Николай Прилуцкий совершил вечерний обход города, чтобы выявить дворы, где требуется срочно обновить или вновь обустроить уличное освещение.

«На проспекте Ильича одна из важнейших задач — осветить дворы и народные тропы, куда люди «ныряют» с электричек, чтобы сократить путь домой. Также уже в этом году начнем освещать дворы на улицах Жарова, Энергетиков, Клары Цеткин», — прокомментировал Николай Прилуцкий.

Также глава отметил, что работа по освещению улиц продолжится и в следующем году. Сейчас составляется полный перечень адресов, где ситуация особенно критична.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.