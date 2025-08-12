В Шаховском детском саду «Малыш» стартовали финальные этапы ремонта

В муниципальном округе Шаховская, в детском саду «Малыш», активно ведутся строительные работы по ремонту учреждения. Недавно комплекс посетил вице-губернатор Московской области Людмила Сергеевна Болатаева вместе с главой округа Замиром Агарзаевичем Гаджиевым. Цель визита — контроль над ходом ремонтных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительные бригады уже завершают подготовительный этап и перешли к завершающим работам. Рабочими осуществляется установка отопительных приборов, покраска стен, оборудование потолков типа «Армстронг». Особое внимание уделяется безопасности детей: устанавливаются дополнительные аварийные выходы, модернизируется вентиляционная система и создается комфортная температура пола благодаря установке теплых полов.

«Мы хотим создать комфортные условия для наших малышей, поэтому особое внимание уделяем качеству выполняемых работ», — подчеркнул глава округа Замир Агарзаевич Гаджиев.

Всего в работах участвуют около двадцати квалифицированных специалистов различных профилей. Они выполняют большой объем работ одновременно, обеспечивая высокую скорость реализации проекта. Завершение всех строительных мероприятий запланировано на начало учебного года — 1 сентября.

Кроме того, коллектив дошкольного отделения «Малыш» насчитывает 47 сотрудников, среди которых опытные педагоги и специалисты разного профиля: музыкальные руководители, логопеды, психологи и инструкторы по физкультуре. Этот кадровый состав позволяет обеспечить качественное развитие воспитанников детского сада и поддерживать высокий уровень образовательного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.