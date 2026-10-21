В Шаховской завершили капремонт спорткомплекса «Шаховской ДОК»

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Спорткомплекс «Шаховской ДОК» на 1-й Советской улице в Шаховской готовят к открытию после капитального ремонта. Он примет посетителей в IV квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Шаховской завершили капитальный ремонт спорткомплекса «Шаховской ДОК» на 1-й Советской улице. Работы выполнили по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Здание 1982 года постройки площадью 973,3 кв. м обновили в течение года. Строители отремонтировали кровлю и инженерные сети, заменили радиаторы, сантехническое оборудование, полы, потолки, окна и двери. В помещениях выполнили современную отделку, прилегающую территорию благоустроили.

Внутри комплекса расположен спортивный зал с боксерским рингом и татами. Открытие обновленного объекта запланировано на IV квартал 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.