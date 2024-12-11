В Шаховской завершилась реставрация арки на улице Базаева

Одна из центральных улиц поселка Шаховская преобразилась благодаря обновленной архитектурной детали. Кирпичная арка, расположенная между домами № 14 и 16А, являющаяся неотъемлемой частью архитектурного облика улицы, долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии. Потускневший вид кирпичной кладки привлекал внимание жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Наконец, работы по реставрации арки были завершены. Подрядная организация провела комплексную реставрацию, оштукатурив и облицевав конструкцию натуральным камнем — дагестанским песчаником. Это придало арке не только обновленный внешний вид, но и подчеркнуло ее архитектурную значимость.

Реставрация архитектурных элементов способствует созданию более комфортной и эстетичной среды обитания для жителей, повышая привлекательность улицы и всего поселка в целом.

Обновленная арка стала ярким акцентом, привлекающим внимание и радующим глаз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.