В Шаховской выполнили капремонт школы № 1 в рамках народной программы ЕР

В текущем году школа № 1 в округе Шаховская распахнула свои двери после капитального ремонта. Работы были выполнены в рамках народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба председателя совета депутатов, члена фракции «Единой России» Александра Голованова.

Этот масштабный проект преобразил здание, создав комфортную и современную образовательную среду для учеников и учителей. Работы охватили практически все аспекты школьной инфраструктуры: обновление фасада и внутренних помещений, замену кровли, обновление окон и дверей, перепланировку помещений, укладку нового напольного покрытия, установку современной системы отопления и вентиляции.

Представители «Единой России» совместно с родителями учащихся и руководством школы осуществляли контроль за всеми этапами капитального ремонта. Регулярные визиты на объект, беседы с представителями подрядной организации, обсуждение вопросов сроков выполнения работ, качества используемых материалов и соблюдения техники безопасности — все это гарантировало высокое качество работ и соответствие проекта заявленным требованиям.

«Капитальный ремонт школы — это инвестиции в будущее, в наших детей. Современные, комфортные условия обучения, безусловно, положительно влияют на качество образования, стимулируют познавательную активность учащихся, способствуют раскрытию их потенциала и стремлению к новым достижениям», — подчеркнул председатель совета депутатов, член фракции «Единой России» Александр Голованов.

Программа капитального ремонта школ является одной из ключевых инициатив «Единой России». Ее реализация осуществляется совместно с министерством просвещения и входит в народную программу партии. Идея реализации программы была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.