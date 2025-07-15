В Шаховской устраняют проблемы с канализацией в Серединской амбулатории

Проблема была обозначена главным врачом амбулатории Алексеем Александровичем, который обратился за помощью к главе округа Замиру Гаджиеву. Оперативно отреагировав на обращение, на место выехали глава муниципального округа Замир Агарзаевич, директор МПКХ Шаховская Андрей Иванович Митин и главный врач Алексей Александрович. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе они осмотрели сантехническое оборудование и канал направления, чтобы оценить масштаб проблемы и наметить план действий.

Вскоре после осмотра бригада сантехников приступила к работе и выявила причину засора. Для более тщательной проверки состояния канализационной системы будет проведен осмотр смотровых колодцев и их очистка. В случае обнаружения серьезных засоров, будет привлечена вакуумная машина для проведения очистки.

Помимо устранения засора, в рамках работ будет приведено в порядок состояние крышек люков, что обеспечит безопасность и предотвратит возможные травмы.

Оперативное решение проблемы с канализацией в Серединской амбулатории демонстрирует эффективное взаимодействие администрации муниципального округа и коммунальных служб, направленное на обеспечение комфорта и благополучия жителей.

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