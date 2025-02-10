В Шаховской продолжается капитальный ремонт детского сада «Малыш»

В поселке Шаховская продолжается капитальный ремонт детского сада «Малыш», призванный значительно улучшить условия для воспитанников и персонала дошкольного учреждения. Работы выполняет подрядная организация ООО «Монолит», сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках масштабного проекта планируется обновить практически все элементы здания: от кровли и фасада до внутренних помещений и инженерных систем. Рабочие также заменят системы отопления, вентиляции и канализации, проведут внутреннюю отделку помещений и установят новое современное оборудование и мебель.

Не останется без внимания и территория вокруг детского сада, которая также преобразится и станет более удобной и безопасной для детей.

«Капитальный ремонт детского сада «Малыш» — это один из приоритетных проектов для нашего округа. Мы стремимся создать комфортные и современные условия для наших детей, чтобы они могли расти и развиваться в благоприятной сред. Все работы идут в соответствии с графиком, и мы планируем завершить их в текущем году», — сказал глава муниципального округа Шаховская Замир Агарзаевич.

Завершение капитального ремонта детского сада «Малыш» станет значимым событием для жителей Шаховской и позволит обеспечить юным жителям округа качественное и современное дошкольное образование.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.