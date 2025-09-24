сегодня в 14:55

В Шаховской отремонтировали 10 подъездов на улице Комсомольской

В муниципальном округе Шаховская завершены масштабные ремонтные работы, затронувшие 10 подъездов жилого фонда по улице Комсомольская № 6 и 6 А. Благодаря реализации программы благоустройства и модернизации инфраструктуры муниципального округа жители теперь могут наслаждаться обновленными пространствами общего пользования, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонт включал обновление стеновых покрытий, замену осветительных приборов и освежение внутренней отделки. Все мероприятия проводились в строгом соответствии с утвержденными стандартами качества, обеспечивая комфорт и безопасность жителей.

Теперь подъезды выглядят свежими и аккуратными, создавая приятную атмосферу и поднимая настроение жителям.

Кроме того, благоустроенные подъезды способствуют повышению уровня социальной ответственности среди жильцов, стимулируя бережное отношение к общему имуществу и поддержание порядка внутри домов.

Таким образом, благодаря успешной реализации проекта обновления подъездов улица Комсомольская стала еще одним примером эффективной работы администрации округа по созданию благоприятных условий проживания для всех горожан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.