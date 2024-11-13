сегодня в 11:59

В Шаховской объявлен конкурс на капитальный ремонт спорткомплекса

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации здания спорткомплекса МАУ «Шаховской ДОК» в городском округе Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «Здание спорткомплекса МАУ «Шаховской ДОК», по адресу: Московская область, г. о. Шаховская, р. п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 61. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать 973,3 кв. метров здания спорткомплекса.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.