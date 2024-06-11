В округе Шаховская на торгах реализовали самый бюджетный участок за 18 тыс рублей

За неделю с 27 мая по 31 мая 2024 года в Московской области состоялось 196 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 15 соток был реализован в г. о. Шаховская. Начальная цена аренды составляла 17 521,20 руб/год. В аукционе приняли участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы увеличился всего на 525,63 руб. и составил 18 046,83 руб./год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике.

Участвовать в торгах просто. Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.