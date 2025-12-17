сегодня в 15:13

В Серпухове завершили демонтажные работы в ходе капремонта школы № 10

На улице Войкова, 11, города Серпухов одноименного городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 10. Подрядчик завершил демонтажные работы, в скором времени приступит к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капитального ремонта в здании, общей площадью 8 100 квадратных метров, будут проведены фасадные и кровельные работы, внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, в школу закупят новую мебель и оборудование.

Завершить работы и открыть обновленную школу планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.