В Серпухове завершена треть капитального ремонта детсада при школе №16

Капитальный ремонт детского сада при школе №16 в Серпухове ведется в рамках государственной программы Московской области по строительству и ремонту социальной инфраструктуры и соответствует задачам нацпроекта «Семья».

На объекте трудятся 30 специалистов и используется одна единица техники. В настоящее время завершаются демонтажные работы, монтаж окон, а также ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонтируется кровля.

В ходе капремонта планируется заменить оконные блоки, возвести межкомнатные перегородки, установить вентиляционные короба, утеплить и покрасить стены, выполнить заливку и укладку пола, установить новые двери и осветительные приборы. Также будет модернизирован пищеблок, проложены инженерные коммуникации, проведены фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев.