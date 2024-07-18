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В Серпухове завершат капремонт школы № 17 в следующем году

В следующем году в округе Серпухов завершат капитальный ремонт школы № 17, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации школы в городе Серпухов Московской области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МБОУ СОШ № 17 Московская область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Джона Рида, д. 6».

Работы необходимо произвести в трехэтажном здании 1964 года постройки, общая площадь которого 3 117,3 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.