В Серпухове заменят 1,55 км трубопровода в 2025 году

Работы по замене сетей водоснабжения проводятся в рамках подготовки к отопительному периоду. На ул. Октябрьской в Серпухове подрядчик перекладывает участок напорной канализации протяженностью порядка 250 м. Эта артерия обеспечивает отвод сточных вод из поселков Оболенск и Большевик. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На ул. Звездная на данный момент выполнена перекладка трубы методом горизонтально-направленного бурения. Завершающий этап — подготовка под строительство камер для переподключения водовода диаметром 300 мм на территории теплосети и на ул. Ворошилова.

На ул. им. А. И. Калинина в селе Липицы проведена перекладка внутриквартального участка водопровода протяженностью 300 метров. Завершаются работы и на улице Ворошилова, дом № 155 — перекладка участка резервной трубы диаметром 50 мм. В ближайшее время участки сети будут заменены на Мотозаводском переулке и ул. Ворошилова в районе домов № 113, 115, 117.

«В текущем году запланирована замена 1,55 км трубопровода. Современный водопровод из полиэтиленовых труб обеспечит бесперебойную подачу воды и комфорт жителей. Срок эксплуатации обновленных сетей водоснабжения — 50 лет. Качество и сроки проводимых работ на контроле администрации муниципалитета и МУП «Водоканал-Сервис», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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