В Серпухове в школе № 10 возводят новые перегородки

Строители возводят внутренние перегородки в школе № 10 на улице Войкова в Серпухове 24 февраля 2026 года. Работы проводят в рамках капитального ремонта с изменением планировки помещений. Обновленное здание планируют открыть к 1 сентября 2026 года.

В школе № 10 в Серпухове продолжается капитальный ремонт. На текущем этапе строители возводят внутренние перегородки из кирпича, блоков и пазогребневых плит. Работы связаны с изменением планировки здания: в школе расширят санузлы, а также обустроят дополнительные кабинеты для учителей и завучей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем», — подчеркнул Воробьев.